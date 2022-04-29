«Боржоми» приостановила производство в Грузии

Компания «Боржоми» приостановит производство в Грузии в связи с финансовыми проблемами на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении «IDS Боржоми Грузия».

Косметическая компания Coty приостановит работу в России

Предприятие отмечает, что после обострения на Украине на основных рынках сбыта продукции «Боржоми» сложилась трудная ситуация, которая усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам и усложняла возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.

«Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах "Боржоми"», — цитирует заявление РИА Новости.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:компанияГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры