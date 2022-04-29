«Боржоми» приостановила производство в Грузии
Компания «Боржоми» приостановит производство в Грузии в связи с финансовыми проблемами на фоне ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении «IDS Боржоми Грузия».
Предприятие отмечает, что после обострения на Украине на основных рынках сбыта продукции «Боржоми» сложилась трудная ситуация, которая усугублялась ограниченным доступом к банковским счетам и усложняла возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами.
«Компания продолжает работать и по сей день в надежде существенно исправить ситуацию, что, к сожалению, пока не удалось. В связи с вышеизложенным компания вынуждена с 29 апреля временно приостановить производственный процесс на обоих разливочных заводах "Боржоми"», — цитирует заявление РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- Глава Роспотребнадзора заявила, что пандемия в России не закончилась
- В Германии призвали запустить «Северный поток-2»
- Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
- Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты
- «Руки его дрожали»: ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера
- «Боржоми» приостановила производство в Грузии
- Российские военные уничтожили завод по производству ракет в Киеве
- СМИ: Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале
- «Казус исполнителя»: Захарова прокомментировала отмену концерта Би-2 в Омске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru