«Болезненно!»: Финансовую дыру в ОСК объяснили долгами и «дурным» управлением

Объединенной судостроительной корпорации нужно помочь избавиться от долгов, чтобы ускорить процесс производства, заявил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН. По его словам, ОСК требуются субсидии от государства, а также грамотное управление и помощь с финансированием от ВТБ.

Глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин накануне заявил, что перешедшая под управление ВТБ Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — одна из наименее эффективных из государственных компаний. По его словам, в ОСК образовалась «огромная финансовая дыра», почти все контракты с заказчиками убыточные, судостроительная отрасль «на подсосе государства». Третьяков не удивился такой оценке, отметив, что отрасль практически умерла за последние тридцать лет.