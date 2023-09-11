«Болезненно!»: Финансовую дыру в ОСК объяснили долгами и «дурным» управлением
Вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков заявил в эфире НСН, что Объединенной судостроительной корпорации необходимо помочь субсидированием и финансированием.
Объединенной судостроительной корпорации нужно помочь избавиться от долгов, чтобы ускорить процесс производства, заявил вице-президент Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков в беседе с НСН. По его словам, ОСК требуются субсидии от государства, а также грамотное управление и помощь с финансированием от ВТБ.
Глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин накануне заявил, что перешедшая под управление ВТБ Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — одна из наименее эффективных из государственных компаний. По его словам, в ОСК образовалась «огромная финансовая дыра», почти все контракты с заказчиками убыточные, судостроительная отрасль «на подсосе государства». Третьяков не удивился такой оценке, отметив, что отрасль практически умерла за последние тридцать лет.
«Дело в том, что за последние тридцать лет некоторые отрасли практически умерли – авиастроение, судостроение. Политика тогдашнего руководства приводила к таким результатам. Сейчас мы начинаем ситуацию отыгрывать назад, это очень болезненный процесс. В судостроении существует напряженность между себестоимостью и ценой, которую клиенты готовы платить – с точки зрения серийности, с точки зрения стоимости комплектующих… Сейчас такие проблемы решаются за счет субсидирования, например, в радиоэлектронной промышленности. В судостроении это тоже надо было сделать, и сделать раньше. За этот период ОСК просто понабрал дыр в балансе, которые материализовались в долги», - объяснил Третьяков.
По его словам, банк должен помочь ОСК не только грамотным управлением, но и финансированием, чтобы сдвинуть производство с мертвой точки. Третьяков добавил, что спроса на продукцию корпорации сейчас достаточно.
«Никто не отменял неэффективное руководство. Государственные холдинги дурно управляются, нет конкурентных закупок, нет хороших «продажников», большие компании на этом теряют. Третий момент – безумно дорогое заемное финансирование, развивать судостроение на коммерческие кредиты просто невозможно, не получается перекрывать банковские проценты. У рыболовов серьезный спрос, им надо обновлять флот, востребованность есть. Плюс понятно, что сейчас что-то закупать по импорту для нас крайне болезненно, нужно развивать свое. Сейчас активно развивается водный транспорт. Проблема ОСК – продать нечего, очень мало, очень дорого, очень медленно. Приход банка – это смена управленческой команды, также банк может поддержать и финансирование», - заключил собеседник НСН.
25 августа глава ВТБ Андрей Костин стал председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). 10 августа президент Владимир Путин поддержал предложение правительства передать ВТБ контрольный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации.
Владимир Путин еще год назад, в августе 2022 года, критиковал тогдашнего главу ОСК Алексея Рахманинова, руководившего корпорацией с июня 2014 года, за убыточные контракты, указав, что нарушение финансовой дисциплины не соответствует интересам страны, передает «Радиоточка НСН».
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