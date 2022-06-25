Более 70 нежилых помещений в Москве будут проданы с аукциона

Город выставил на продажу 72 нежилых помещения в разных округах Москвы. Прием заявок на участие завершится в период с 4 по 14 июля. Торги пройдут в форме открытого аукциона. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, приобретение недвижимости напрямую у города особенно актуально для представителей бизнеса и инвесторов.

«Только за первые пять месяцев 2022 года на торгах было реализовано 416 лотов, при этом средний уровень конкуренции составил шесть участников на объект», – отметил Щербаков.

Он также сообщил, что сейчас уже идет заявочная кампания по 72 помещениям площадью от 13,7 до 806,2 кв. метров, где можно будет открыть кафе, бистро или ресторан, офисы, языковые курсы или учреждения дополнительного образования, а также магазины и различные производственные объекты.

Больше всего лотов предлагается в центре Москвы – 22. Их площадь варьируется от 13,5 до 425,1 кв. метра. В центре столицы не ведется активной застройки, поэтому предложения от города популярны среди инвесторов и предпринимателей.

18 из выставленных на торги помещений находятся в новостройках: восемь – в поселке Мосрентген, четыре – в Троицке, три – в Перове, по одному – в Солнцеве, Кубинке и Западном Бирюлеве. На этих объектах уже выполнены черновые работы и проведены современные коммуникации.

Москва реализует на торгах имущество во всех районах города. Ознакомиться с предложениями, изучить документацию, узнать о правилах проведения аукционов можно на инвестиционном портале столицы в разделе «Имущество от города». База лотов ежедневно обновляется.

