Более 2 тысяч контрактов заключены по новым условиям на Портале поставщиков

После увеличения максимальной цены контракта для столичных заказчиков Москва заключила на Портале поставщиков уже более двух тысяч контрактов. С лета прошлого года были увеличены предельные размеры закупок, проводимых посредством котировочных сессий.

Общая сумма контрактов, заключённых по новым условиям, превысила три с половиной миллиарда рублей, сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Сейчас для московских заказчиков могут закупить через мини-аукционы товары - до пяти миллионов рублей, а работы и услуги – до трех миллионов. Ранее лимит составлял 600 тысяч. Это позволяет заказчикам больше экономить, планировать закупки «вдолгую», а поставщикам - гарантирует прибыль и спрос на продукцию, прямую работу с городом.

