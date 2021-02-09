Bloomberg: в Twitter могут появиться платные услуги
Twitter, чтобы снизить зависимость своих доходов от рекламы, рассматривает возможность введения платных функций, сообщает Bloomberg.
Рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck для просмотра сразу несколько лент. Также, по данным агентства, компания может ввести такие функции, как отмена отправки сообщения, плата за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент, загрузка более качественных видео.
Как сообщалось, сервис для видеотрансляций Periscope от Twitter перестанет существовать с 31 марта 2021 года.
Представители Twitter объяснили свое решение желанием сосредоточиться на развитии онлайн-трансляций в самой соцсети и напомнили, что такая возможность уже интегрирована в мобильное приложение Twitter.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Bloomberg: в Twitter могут появиться платные услуги
- Пушкова прокомментировал слова Зеленского о российской вакцине
- Российские пенсионеры могут остаться без онлайн-платежей из-за мошенников
- Названа причина интереса Германии к российской вакцине
- Обязательное лицензирование для частных домов престарелых могут ввести в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru