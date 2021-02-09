Bloomberg: в Twitter могут появиться платные услуги

Twitter, чтобы снизить зависимость своих доходов от рекламы, рассматривает возможность введения платных функций, сообщает Bloomberg.

Рассматривается в том числе взимание платы за использование таких сервисов, как Tweetdeck для просмотра сразу несколько лент. Также, по данным агентства, компания может ввести такие функции, как отмена отправки сообщения, плата за отсутствие рекламы, эксклюзивный контент, загрузка более качественных видео.