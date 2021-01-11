Акции Twitter упали в цене после блокировки аккаунта Трампа

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа стали массово отказываться от использования Twitter после блокировки его аккаунта, сообщает Reuters.

Кроме оттока пользователей также зафиксировано снижение рыночной стоимости Twitter - по данным Нью-Йоркской фондовой биржи акции компании подешевели на 3,77% до 49,54 доллара.

О вечной блокировке аккаунта Трампа, на который были подписаны более 88 миллионов человек, Twitter объявил 8 января после штурма Капитолия. В компании объяснили свои действия опасениями «риском дальнейшего подстрекательства к насилию», сообщает RT.

Кроме Twitter, аккаунты Трампа заблокировали Facebook, YouTube, Instagram, Twitch и Snapchat.

Ранее Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Обе палаты одобрили результаты голосования коллегии выборщиков и признали победителем Байдена, однако процедуру пришлось прервать из-за сторонников Трампа, которые пошли на штурм Капитолия. Действующий президент заявил, что не согласен с итогами выборов, но, не смотря на это, передача власти будет надлежащим образом проведена 20 января.

