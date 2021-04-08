Bloomberg: Twitter планировал купить Clubhouse за $4 миллиарда
Компания Twitter, которой принадлежит одноименный сервис микроблогов, вела переговоры о покупке социальной сети Clubhouse за 4 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, в настоящее время обсуждения больше не ведутся. При этом причина этого пока не ясна.
Тем временем, Twitter тестирует собственный сервис аудиочатов, который будет аналогом Clubhouse для пользователей устройств на операционной системе Android.
Напомним, ранее бизнесмен Илон Маск обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России и пригласил на разговор соцсеть Clubhouse. Дмитрий Песков, комментируя это предложение, подчеркнул, что Кремлю необходимо уточнить его детали. Позже журналисты РИА Новости спросили Илона Маска в Twitter, о чем бы он хотел поговорить с президентом России, однако глава компаний SpaceX и Tesla вопрос проигнорировал.
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