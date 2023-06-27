«Проблемы с поставками товара»: Дубай помогает российским ТЦ с логистикой
Вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин заявил, что проблемы с логистикой все еще сохраняются, несмотря на параллельный импорт.
Проблемы логистики в торговых центрах сохраняются, несмотря на параллельный импорт, заявил вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«В части логистики мы столкнулись с проблемой поставок запчастей, товара. Уже сейчас выстраиваются новые цепочки, есть история с параллельным импортом, которая работает. Нам в основном помогает Дубай, но есть и другие дружественные страны», - отметил он.
Отраслевые аналитики отмечают, что на текущий момент торговые центры Москвы пустуют так, как не пустовали последние 14 лет. Например, в московских ТЦ зафиксировано рекордное число свободных площадей 14,5%, что стало рекордным показателем с 2009 года. По словам специалистов, существенный рост доли свободных помещений в последний раз наблюдался в 2015 году — тогда вакантность составляла 10%. Это связывали с первыми санкциями после присоединения Крыма. Однако посещаемость торговых центров стала стабилизироваться во многих регионах России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru