Бизнесу предложили арендовать часть исторического здания в Москве

На городские торги по аренде выставили нежилое помещение на первом этаже исторического жилого здания на Преображенском Валу. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. По его словам, здание было построено в конце 1920-х годов и является частью памятника архитектуры регионального значения «Жилой поселок «Преображенское».

«Объект площадью 82,5 квадратного метра расположен на первом этаже исторического жилого здания по адресу: Преображенский Вал, дом 24, корпус 3. Объект находится рядом с остановками общественного транспорта и в пешей доступности от станции метро «Преображенская площадь», – рассказал Щербаков.

Глава Департамента также уточнил, что с победителем подпишут договор на 10 лет, однако будущий собственник будет обязан выполнять определенные работы по сохранению объекта культурного наследия. Заявку на участие в торгах можно подать до 4 декабря. Онлайн-аукцион пройдет 7 декабря. Для участия необходимы регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напоминает Департамент по конкурентной политике Москвы, столица регулярно выставляет на торги различные объекты для развития предпринимательства и земельные участки под строительство коммерческих объектов. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Торги проходят онлайн, так что участвовать в них можно не выходя из дома.

