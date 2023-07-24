Бизнесу предлагается участок под придорожное кафе в Новой Москве
Столица выставила на торги по аренде земельный участок под строительство придорожного кафе. Он расположен на территории Новой Москвы в поселении Щаповское в селе Ознобишино. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Участок площадью более тысячи квадратных метров имеет значительный коммерческий потенциал: он находится на Варшавском шоссе рядом со строительным рынком. Величина годовой арендной платы определится по итогам открытого аукциона. Он пройдёт в электронном формате 17 августа на торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие принимаются до 14 августа.
Договор с победителем будет заключён на 2,5 года. Он получит право возвести на участке здание суммарной площадью до 805 квадратных метров и высотой до 10 метров. По окончании работ объект передадут в собственность арендатора. Он также получит исключительное право на покупку земельного участка, на котором будет расположено заведения общественного питания.
Подробная информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru