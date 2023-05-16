Бизнесмены поборются за право установить автоматы с кормом для животных в «Царицыно»

Победитель торгов получит право установить два вендинговых автомата с кормом для животных на территории музея-заповедника «Царицыно», заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Торги пройдут 24 мая в электронном формате. Победитель аукциона сможет продавать корма в течение пяти лет.

После заключения договора победившие в конкурсе бизнесмены установят аппараты у входов в парк на специально отведенных участках. Кроме корма можно будет продавать средства по уходу за животными и прочие зоотовары.

Заявочная кампания продлится до 19 мая, аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Торги начнутся с ежемесячной платы в три тысячи рублей.

