Бизнесмены поборются за право установить автоматы с кормом для животных в «Царицыно»
Победитель торгов получит право установить два вендинговых автомата с кормом для животных на территории музея-заповедника «Царицыно», заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Торги пройдут 24 мая в электронном формате. Победитель аукциона сможет продавать корма в течение пяти лет.
После заключения договора победившие в конкурсе бизнесмены установят аппараты у входов в парк на специально отведенных участках. Кроме корма можно будет продавать средства по уходу за животными и прочие зоотовары.
Заявочная кампания продлится до 19 мая, аукцион пройдет на электронной площадке «Росэлторг». Торги начнутся с ежемесячной платы в три тысячи рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян
- ФСБ предложила разрешить силовикам проводить обыски без решения суда
- Эксперт допустил заморозку конфликта на Украине в четвертом квартале года
- В США допустили полный отказ Европы от поставок нефти из России
- Умерла советско-латвийская актриса Регина Разума
- СМИ: ВСУ атаковали Белгородскую область боеприпасами фосфорного типа
- Ученого СО РАН Звегинцева заподозрили в госизмене
- Американский генерал объяснил, почему ВСУ не могут начать контрнаступление
- МИД: Ряд стран Центральной Азии могут присоединиться к антироссийским санкциям
- В Киеве заявили об «исключительной» атаке на город
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru