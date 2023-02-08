Бизнесменам предложили помещения на востоке Москвы
Москва предлагает 13 нежилых помещений под ведение бизнеса на востоке города. Лоты располагаются на территории восьми районов.
Приём заявок завершится в период с 17 февраля по 13 марта, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Помещения можно использовать под различные коммерческие цели. В них можно открыть магазины, кафе, пункты выдачи, парикмахерские, офисы, службы быта и ремонта, спортивные секции. Подобрать подходящий лот можно как по местоположению, так и по метражу.
Среди предложений помещения от 52 до 933 квадратных метров. Они расположены на первых и подвальных этажах жилых домов.
Онлайн торги по продаже пройдут на площадке «Росэлторг».
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