Бизнесменам предложили помещения на востоке Москвы

Москва предлагает 13 нежилых помещений под ведение бизнеса на востоке города. Лоты располагаются на территории восьми районов.

Приём заявок завершится в период с 17 февраля по 13 марта, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Помещения можно использовать под различные коммерческие цели. В них можно открыть магазины, кафе, пункты выдачи, парикмахерские, офисы, службы быта и ремонта, спортивные секции. Подобрать подходящий лот можно как по местоположению, так и по метражу.

Среди предложений помещения от 52 до 933 квадратных метров. Они расположены на первых и подвальных этажах жилых домов.

Онлайн торги по продаже пройдут на площадке «Росэлторг».



