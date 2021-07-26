Биткоин взлетел на 15%

Курс биткоина вырос почти на 15 процентов. По данным портала CoinMarketCap, ночью криптовалюта вплотную приблизилась к значению в 40 тысяч долларов.

Курс биткоина впервые с января опустился ниже 30 тысяч долларов

Максимальный курс биткоина за последние сутки составил 39,28 тысяч долларов. По состоянию на 10:45 по московскому времени криптовалюта торгуется на уровне 38,22 тысяч долларов за монету.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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