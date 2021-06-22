Курс биткоина впервые с января опустился ниже 30 тысяч долларов
Курс биткоина упал ниже 30 тысяч долларов впервые с января 2021 года, сообщает РБК.
По данным криптобиржи Binance, стоимость криптовалюты опустилась до 29,2 тысячи долларов. Таким образом, по сравнению с максимумом в 64,8 тысячи долларов 14 апреля, биткоин подешевел на 55%.
По мнению экспертов, курс криптовалюты в очередной раз обвалился на фоне сообщений из Китая. В частности, речь идёт о Народном банкн Китая (НБК), который предписал местным финансовым организациям не участвовать в операциях с криптовалютами.
Ранее генеральный директор проекта «Киберномика» Михаил Худокормов заявил, что вкладывать деньги в биткоин в краткосрочной перспективе не стоит из-за скорого снижения его курса, сообщает Ura.ru. По мнению эксперта стоит обратить внимание на другие криптовалюты.
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