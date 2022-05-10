Биткоин стоит меньше 30 тысяч долларов
10 мая 202206:17
Стоимость биткоина падает на более чем 12%, свидетельствуют данные торгов.
Его цена опустилась ниже 30 тысяч долларов. Это произошло впервые с 21 июля 2021 года.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падал до 29 тыс. 972 долларов.
Ранее стоимость биткоина в ходе торговой сессии снизилась на 5,44%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru