Биткоин подорожал на 5% за полчаса

Цена криптовалюты выросла почти на четыре тысячи долларов, до $59 тысяч. С 16:00 до 16:30 мск биткоин подорожал почти на 5%. Спустя несколько часов стоимость криптовалюты снизилась до $58 тысяч.

Рыночная капитализация биткоина составила $1,1 трлн.

Тем временем, Савеловский районный суд Москвы принял решение отклонить первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткойна.

