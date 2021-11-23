Биткоин подорожал на 5% за полчаса
23 ноября 202103:34
Стоимость биткоина резко увеличилась, сообщает телеканал «360».
Цена криптовалюты выросла почти на четыре тысячи долларов, до $59 тысяч. С 16:00 до 16:30 мск биткоин подорожал почти на 5%. Спустя несколько часов стоимость криптовалюты снизилась до $58 тысяч.
Рыночная капитализация биткоина составила $1,1 трлн.
Тем временем, Савеловский районный суд Москвы принял решение отклонить первый в России иск об истребовании из незаконного владения криптовалюты - 16,6 биткойна.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru