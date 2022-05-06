Биткоин подешевел более чем на 10%

Цена биткоина упала более чем на 10%, сообщает RT со ссылкой на данные площадки Coindesk.

Банк России сравнил криптовалюту с финансовой пирамидой

В 22:33 мск стоимость биткоина снизилась на 10,07%, до $35,840.

Ранее стоимость биткойн снижалась после начала военной операции РФ на Украине. 24 февраля она опускалась до $35,4 тыс., но после этого стала расти.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости серьёзно поработать над регулированием рынка криптовалют в России.

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ФОТО: Биткоин // pixabay.com
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