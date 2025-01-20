Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тысячи
20 января 202510:20
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и взлетела выше $109,5 тысячи.
По данным биржи Binance, в 09:56 мск стоимость криптовалюты составляла $109,588 тысячи. Позже биткоин откатился до отметки в $107,98 тысячи.
Ранее кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко в беседе с РЕН ТВ допустила, что в первой половине 2025 года биткоин может взлететь выше $200 тысяч.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Финист. Первый богатырь» лидирует в кинопрокате вторые выходные подряд
- При ударе ВСУ по селу Бехтеры под Херсоном пострадали 13 человек
- Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ в Белгородской области
- РФ второй год подряд заняла третье место на мировом рынке растительных масел
- СМИ: Пистолеты с патронами обнаружили в логистическом центре почты в Москве
- СМИ: Байден планирует оставить Трампу письмо перед уходом с поста
- Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тысячи
- Нефтебазу в Воронежской области тушат пятые сутки после атаки БПЛА
- Чечню признали регионом с самым низким уровнем преступности
- Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru