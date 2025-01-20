Биткоин обновил исторический максимум, поднявшись выше $109,5 тысячи

По данным биржи Binance, в 09:56 мск стоимость криптовалюты составляла $109,588 тысячи. Позже биткоин откатился до отметки в $107,98 тысячи.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Российского государственного университета социальных технологий Инна Литвиненко в беседе с РЕН ТВ допустила, что в первой половине 2025 года биткоин может взлететь выше $200 тысяч.

