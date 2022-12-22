Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs в России

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал основанную им киностудию Bazelevs в России генпродюсеру организации Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Об этом сообщила сама Рустамова в беседе с РБК.

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Представитель Бекмамбетова подтвердил сделку. Как отметила Рустамова, продажа носила коммерческий характер и «совершилась на рыночных условиях». Точная сумма сделки не уточняется, при этом известно, что ее обеспечила вся выручка Bazelevs за 2022 год.

Отмечается, что сделка затронула только юрлицо Bazelevs в России, ООО «Базелевс», которое сохранит права на русскоязычный контент. Продакшен в США останется за Бекмамбетовым и продолжит работу в Лос-Анджелесе.

По словам Рустамовой, Бекмамбетов полностью вышел из российского бизнеса, сейчас студия работает с ним как с нанятым режиссером и автором сценария анимационного фильма «Ходжа Насреддин».

Генпродюсер добавила, что решение о продаже Bazelevs в РФ назрело несколько лет назад и было связано с желанием Бекмамбетова сосредоточиться на режиссуре и сценарном деле.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ПродажаКиноРежиссер
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