В регионах России появились новые пятитысячные банкноты
Модернизированные банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах, в частности, в Алтайском и Пермском краях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России.
ЦБ представил обновленную купюру в октябре 2023 года.
«Эти банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — сообщила эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова.
В оформлении новых купюр используется символика Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевую сторону пятитысячной банкноты поместили изображение стелы «Европа-Азия», на оборотную — памятника «Сказ об Урале», установленного в Челябинске. Купюры содержат усиленный комплекс для защиты от мошенников.
Как отметили в отделении ЦБ по Пермскому краю, в регионе началась эмиссия модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей. Новые купюры «постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации». Банкноты будут массово появляться на территории края с ноября-декабря. При этом старые пятитысячные купюры образца 1997 года останутся в обращении и постепенно вытеснятся из обихода.
Ранее Центробанк провел акцию «Монетная неделя», направленную на возвращение монет в денежный оборот. Россияне могли сдать металлические деньги, накопившиеся у них, в банки или магазины, напоминает Ura.ru.
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