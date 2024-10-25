В регионах России появились новые пятитысячные банкноты

Модернизированные банкноты номиналом пять тысяч рублей начали появляться в регионах, в частности, в Алтайском и Пермском краях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные отделения Банка России.

ЦБ представил обновленную купюру в октябре 2023 года.

«Эти банкноты 5 000 рублей уже поступили к нам в регион. Они запущены в обращение. Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми», — сообщила эксперт отделения Барнаул «Банка России» Юлия Лужнова.

В оформлении новых купюр используется символика Екатеринбурга и Уральского федерального округа. На лицевую сторону пятитысячной банкноты поместили изображение стелы «Европа-Азия», на оборотную — памятника «Сказ об Урале», установленного в Челябинске. Купюры содержат усиленный комплекс для защиты от мошенников.

Как отметили в отделении ЦБ по Пермскому краю, в регионе началась эмиссия модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей. Новые купюры «постепенно поступают в денежное обращение через кредитные организации». Банкноты будут массово появляться на территории края с ноября-декабря. При этом старые пятитысячные купюры образца 1997 года останутся в обращении и постепенно вытеснятся из обихода.

Ранее Центробанк провел акцию «Монетная неделя», направленную на возвращение монет в денежный оборот. Россияне могли сдать металлические деньги, накопившиеся у них, в банки или магазины, напоминает Ura.ru.

