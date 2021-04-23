Банки в пандемию отдали коллекторам рекордный объем долгов россиян
Российские банки в прошлом году, ознаменованным пандемией коронавируса, передали коллекторам просроченных долгов граждан на 582 миллиарда рублей. Это максимальная сумма за историю наблюдений за данным процессом с 2013 года, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
Число новых случаев взыскания задолженности в работе коллекторов по сравнению с докризисным 2019 годом выросло почти на 5%, до 8,4 миллиона единиц. Объем рынка агентского взыскания прибавил 6,8%.
На фоне роста проблемной задолженности кредитные учреждения более активно уступают коллектора часть долгового портфеля, отмечет РБК. В частности, осенью 2020 года, по данным НАПКА, банки стали передавать по агентской схеме более «молодые» просрочки. По итогам девяти месяцев доля займов с просрочкой до 90 дней выросла на 11% и достигла трети портфеля коллекторов.
В ассоциации прогнозируют в текущем году рост агентского портфеля, на рынок поступят долги, которые образовались во второй половине прошлого года, с которыми банки до сих пор работали сами. Предположительно в коллекторские агентства может поступить по итогам года до 700 миллиардов рублей долгов физических лиц.
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