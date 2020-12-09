Банки будут атаковать клиентов рекламой новым способом

Банки придумали новый способ рекламы своих услуг, пишут «Известия».

Финансовые учреждения начали рассылать россиянам СМС с рекламой своих продуктов, когда клиенты стоят у банкоматов. Это стало возможным после внедрения новых CRM-технологий с использованием АТМ.

Банки и операторы запустят систему по борьбе с телефонным мошенничеством

Так, система в режиме реального времени информирует сотрудников отделения банка о том, что клиент находится у банкомата рядом с офисом, затем присылает операционисту его данные и параметры предодобренного предложения.

В это же время на телефон гражданина приходит сообщение, в котором говорится о возможности обратиться за консультацией.

Напомним, в Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Виктор Зубарев.

Лидер группы «Машина времени» в интервью НСН предложил запретить всю рекламу.

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