Банки будут атаковать клиентов рекламой новым способом

Так, система в режиме реального времени информирует сотрудников отделения банка о том, что клиент находится у банкомата рядом с офисом, затем присылает операционисту его данные и параметры предодобренного предложения.

В это же время на телефон гражданина приходит сообщение, в котором говорится о возможности обратиться за консультацией.

Напомним, в Госдуме предложили запретить любую рекламу через почтовые ящики в домах без согласия жителей. С такой инициативой к главам Минцифры и Минстроя обратился депутат Виктор Зубарев.

Лидер группы «Машина времени» в интервью НСН предложил запретить всю рекламу.

