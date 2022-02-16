Банк «Восточный» прекратил работу

Банк «Восточный» прекратил свое существование и с 14 февраля присоединился к Совкомбанку. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

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«Совкомбанк закрыл сделку по приобретению банка "Восточный" 14 апреля 2021 года. Операционная интеграция банков завершилась в 2021 году, а 14 февраля 2022 года банк Восточный был присоединен к Совкомбанку, который стал правопреемником его активов и обязательств», — говорится в заявлении Совкомбанка.

В ходе присоединения «Восточный» передал новому владельцу 1 млн кредитов на сумму 76 млрд рублей, портфель текущих счетов и депозитов на 116 млрд рублей, около 3 млн клиентов. Кроме того, в Совкомбанк перешли более половины — 5 тысяч — сотрудников «Восточного», в том числе руководящий состав. Другим работникам банка, покинувшим должности, выплатили в общей сложности 1 млрд рублей компенсаций.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РоссияБанки
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