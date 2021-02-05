Банк России рассказал о новой схеме мошенничества
Аферисты изобрели новую уловку для обмана жителей России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк РФ.
Теперь они от имени Банка России предлагают получить выплату, которая якобы направлена на поддержку в период эпидемии COVID-19. Мошенники размещают в соцсетях рекламу, в которой идет речь о том о том, что россиянам положена единоразовая материальная поддержка. Чтобы ее получить, необходимо перейти на некий сайт с символикой Центробанка, где опубликован лже-документ о данной выплате.
Злоумышленники обещают выпалить от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи. Для получения денег необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.
Отмечается, что данный сайт является мошенническим. В ближайшее время он будет заблокирован.
Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.
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