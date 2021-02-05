Банк России рассказал о новой схеме мошенничества

Злоумышленники обещают выпалить от одной до пяти тысяч рублей на каждого члена семьи. Для получения денег необходимо заполнить форму с полной информацией о своей банковской карте, включая CVC-код.

Отмечается, что данный сайт является мошенническим. В ближайшее время он будет заблокирован.

Ранее стало известно о том, что телефонные мошенники, представляясь сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, сообщают клиентам банков, что в их отношении возбуждено уголовное дело по заявлению Банка России.

