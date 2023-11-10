Банк России хочет ввести единый QR-код для оплаты товаров

Центробанк России вместе с участниками рынка определится с тем, как реализовать идею унифицированного QR-кода для оплаты товаров и услуг, сообщают «Ведомости».

Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом

Это произойдет в ближайшие месяцы. Как заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова, многие клиенты жалуются на то, что теряются от изобилия QR-кодов при оплате, а для Центробанка важно сохранить свободу выбора и ясность того, как совершается платеж. Это делает неудобным безналичную операцию.

Ранее жителям России стала доступна оплата по QR-кодам через систему быстрых платежей за рубежом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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