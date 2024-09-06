Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ

Ранее, 5 августа, Wildberries сообщил об официальном объединении с сервисом наружной рекламы Russ. Спустя месяц, 5 сентября, «Яндекс» также заявил о том, что планирует заняться продажей наружной рекламы.

По словам Бакальчук, Wildberries всегда был трендсеттером на российском рынке и первым почувствовал необходимость в принятии такого решения. Поэтому сообщение «Яндекса» о продаже наружной рекламы только подтверждает грамотность решения Wildberries и Russ объединиться.

Ранее Бакальчук также анонсировала появление услуг на Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

