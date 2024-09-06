Бакальчук: Заявление «Яндекса» подтвердило верность объединения Wildberries и Russ
То, что «Яндекс» готов попытаться подавать наружную рекламу, стало доказательством логичности объединения Wildberries и Russ, заявила основательница компании Татьяна Бакальчук. Ее слова приводит 360.ru.
Ранее, 5 августа, Wildberries сообщил об официальном объединении с сервисом наружной рекламы Russ. Спустя месяц, 5 сентября, «Яндекс» также заявил о том, что планирует заняться продажей наружной рекламы.
По словам Бакальчук, Wildberries всегда был трендсеттером на российском рынке и первым почувствовал необходимость в принятии такого решения. Поэтому сообщение «Яндекса» о продаже наружной рекламы только подтверждает грамотность решения Wildberries и Russ объединиться.
Ранее Бакальчук также анонсировала появление услуг на Wildberries, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru