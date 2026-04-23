Жасмин и ее муж потратят на помощь жителям Дагестана 250 млн рублей

Певица Жасмин и её супруг Илан Шор заявили о намерении оказать помощь жителям Дагестана, которые пострадали в результате сильного наводнения. Об этом пишет RT.

В Дагестане построят новые дома для жителей поселка Мамедкала

По словам исполнительницы, вместе с мужем она направит 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавших.

«Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом», - заключила певица.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал помочь жителям Дагестана, даже если их недвижимость была построена без должного оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС/Гаджибалаев Гянжеви
