Жасмин и ее муж потратят на помощь жителям Дагестана 250 млн рублей
23 апреля 202614:21
Певица Жасмин и её супруг Илан Шор заявили о намерении оказать помощь жителям Дагестана, которые пострадали в результате сильного наводнения. Об этом пишет RT.
По словам исполнительницы, вместе с мужем она направит 250 млн рублей на восстановление жилья пострадавших.
«Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом», - заключила певица.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал помочь жителям Дагестана, даже если их недвижимость была построена без должного оформления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Песков: Решение о формате участия РФ в саммите G20 пока не принималось
- В Сербии и Венгрии назвали нового члена ЕС
- Венецианскую биеннале лишили гранта в €2 млн за приглашение РФ
- Жасмин и ее муж потратят на помощь жителям Дагестана 250 млн рублей
- Немецкий политолог предсказал безработицу в Германии из-за нехватки нефти
- Песков отказался комментировать задержание топ-менеджеров «Эксмо»
- В Подмосковье увеличили штрафы за безбилетный проезд
- Генерал-лейтенант России пригрозил Прибалтике белорусским лазером
- Литва расширит военный полигон рядом с границей России
- Песков заявил, что будущее за традиционными ценностями