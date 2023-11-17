«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS
Компания «АвтоВАЗ» намерена в декабре возобновить производство соответствующих экологическому стандарту «Евро-5» автомобилей семейства Vesta и Niva. Об этом заявил президент организации Максим Соколов, передает РИА Новости.
«В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta», — указал Соколов.
Также стандарту «Евро-5» будут соответствовать две модели Niva, кроме того, они получат антиблокировочные тормозные системы (ABS).
Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что универсал Lada Vesta SW будет стоить от 1,63 до 1,9 млн рублей, модель Vesta SW Cross — от 1,85 до 2,03 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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