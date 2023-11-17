«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS

«В течение декабря "АвтоВАЗ" восстановит "Евро-5" на всех Vesta», — указал Соколов.

Также стандарту «Евро-5» будут соответствовать две модели Niva, кроме того, они получат антиблокировочные тормозные системы (ABS).

Ранее в «АвтоВАЗе» сообщили, что универсал Lada Vesta SW будет стоить от 1,63 до 1,9 млн рублей, модель Vesta SW Cross — от 1,85 до 2,03 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

