«АвтоВАЗ» возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин
Производство машин, соответствующих экологическому стандарту Евро-5, возобновится с 1 сентября, сообщила пресс-служба компании «АвтоВАЗ».
«Экостандарт Евро-5 возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л. с. и 106 л. с.», — указал автопроизводитель.
В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что машины прошли испытания в различных температурных условиях, на электромагнитную совместимость, горные тесты и другие.
Компания пообещала сообщить дополнительно о появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет производство седана Lada Aura в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru