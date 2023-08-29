«АвтоВАЗ» возобновит выпуск соответствующих стандарту Евро-5 машин

«Экостандарт Евро-5 возвращается на все семейство Lada Granta (седан, лифтбек, Cross и Drive Active) с обеими модификациями двигателя, мощностью 90 л. с. и 106 л. с.», — указал автопроизводитель.

В «АвтоВАЗе» подчеркнули, что машины прошли испытания в различных температурных условиях, на электромагнитную совместимость, горные тесты и другие.

Компания пообещала сообщить дополнительно о появлении стандарта Евро-5 на других моделях Lada.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» начнет производство седана Lada Aura в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

