«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Granta Cross
«АвтоВАЗ» расширит линейку комплектаций автомобиля Lada Granta 2022 модельного года и возобновит производство версий Cross. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Lada Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке. <...> Автомобиль оснащается надежным, экономичным и тяговитым двигателем (90 л.с.) и механической коробкой передач. <...> Также Lada Granta Cross включает опции, аналогичные версии Classic’22, в которой выпускаются другие модели семейства: электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с 4 динамиками», — говорится в сообщении.
Дорожный просвет автомобиля увеличен до 198 мм, кузов обновленной модели защищен обвесом из прочного пластика, также авто отличается 15-дюймовыми шинами увеличенной размерности (195/55) с легкосплавными дисками.
Цены на Lada Granta Cross Classic версии 2022 года стартуют с 722 300 рублей с учетом выгоды по схеме Трейд-Ин или при использовании программы Lada Finance.
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