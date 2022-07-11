«АвтоВАЗ» возобновит производство Lada Granta Cross

«Lada Granta Cross Classic’22 отличается увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и оригинальными контрастными решениями в отделке. <...> Автомобиль оснащается надежным, экономичным и тяговитым двигателем (90 л.с.) и механической коробкой передач. <...> Также Lada Granta Cross включает опции, аналогичные версии Classic’22, в которой выпускаются другие модели семейства: электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с 4 динамиками», — говорится в сообщении.

Дорожный просвет автомобиля увеличен до 198 мм, кузов обновленной модели защищен обвесом из прочного пластика, также авто отличается 15-дюймовыми шинами увеличенной размерности (195/55) с легкосплавными дисками.

Цены на Lada Granta Cross Classic версии 2022 года стартуют с 722 300 рублей с учетом выгоды по схеме Трейд-Ин или при использовании программы Lada Finance.

