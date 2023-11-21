«АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утилизационного сбора на конец 2024 года
Российские автопроизводители попросили власти отложить уплату утилизационного сбора на конец 2024 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей заводов.
Так, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов считает, что это поможет компаниям решить проблему оборотного капитала на фоне дорогих кредитов. По его словам, в следующем году компания должна выплатить 20 миллиардов только в качестве процентов.
Он также заявил, что наложенные на компанию санкции США стали причиной отказа зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Выступая на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике он уточнил, что платежи автопроизводителя блокируются финансовыми организациями как недружественных, так и дружественных стран.
Он добавил, что, несмотря на санкции, АвтоВАЗ выходит на масштабные показатели по выпуску автомобилей и создает новые модели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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