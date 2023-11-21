«АвтоВАЗ» попросил перенести уплату утилизационного сбора на конец 2024 года

Он также заявил, что наложенные на компанию санкции США стали причиной отказа зарубежных поставщиков и банков от сотрудничества. Выступая на парламентских слушаниях комитета Совета Федерации по экономической политике он уточнил, что платежи автопроизводителя блокируются финансовыми организациями как недружественных, так и дружественных стран.

Он добавил, что, несмотря на санкции, АвтоВАЗ выходит на масштабные показатели по выпуску автомобилей и создает новые модели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

