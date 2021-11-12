«АвтоВАЗ» полностью остановил производство

Компания «АвтоВАЗ» в пятницу остановила производство на трех линиях предприятия в Тольятти из-за отсутствия компонентов. Соответствующий приказ подписал исполнительный вице-президент по производству и управлению Михаил Рябов.

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«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "Автовазу" о простое — приказ № 551 от 11.11.2021 г. "О простое 12 ноября 2021 года". 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», — цитирует документ ТАСС.

На остановленных производственных линиях собирают модели Lada Xray, Largus, Granta, Niva Legend, Renault Logan и Sanderо.

Ранее стало известно, что автомобили «АвтоВАЗа» в ближайший год подорожают на 10-15%. Планируемое подорожание авто российской компании станет уже седьмым по счету в этом году, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилиПроизводство"автоваз"
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