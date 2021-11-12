«АвтоВАЗ» полностью остановил производство
Компания «АвтоВАЗ» в пятницу остановила производство на трех линиях предприятия в Тольятти из-за отсутствия компонентов. Соответствующий приказ подписал исполнительный вице-президент по производству и управлению Михаил Рябов.
«В связи с отсутствием комплектующих изделий подписан приказ по "Автовазу" о простое — приказ № 551 от 11.11.2021 г. "О простое 12 ноября 2021 года". 12 ноября устанавливается простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производств ПАП В0, СКП и СКП Kalina», — цитирует документ ТАСС.
На остановленных производственных линиях собирают модели Lada Xray, Largus, Granta, Niva Legend, Renault Logan и Sanderо.
Ранее стало известно, что автомобили «АвтоВАЗа» в ближайший год подорожают на 10-15%. Планируемое подорожание авто российской компании станет уже седьмым по счету в этом году, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- Минздрав: Из-за COVID-19 возросло число прерванных беременностей
- «АвтоВАЗ» полностью остановил производство
- ФСБ пресекла работу оружейной мастерской в Новосибирске
- Основатель портала Gulagu.net объявлен в розыск
- Минфин разработал условия освобождения семей с детьми от налога на продажу жилья
- В Британии высказались против вмешательства НАТО в разрешение кризиса на границе с Белоруссией
- Сборная Бразилии по футболу досрочно вышла на ЧМ-2022
- В Белоруссии предложили Евросоюзу способ решения проблемы с беженцами
- Милонов предложил на час сократить рабочий день в осенне-зимний период
- Западу посоветовали «попросить Россию о спасении» из-за энергокризиса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru