«Автоваз» перенес корпоративный отпуск на апрель из-за нехватки комплектующих
Компания «Автоваз» уйдет в корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за недопоставок электронных компонентов, а также для недопущения сокращения заработка сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба компании.
«"Автоваз" в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года», — отмечается в сообщении.
Решение позволит накопить запас компонентов для более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске в апреле-мае, пишет RT.
При этом в корпоративный отпуск не уйдут подразделения, отвечающие за нормальное функционирование инфраструктуры предприятий, работающие над новыми проектами подразделения инжиниринга, ряд подразделений логистики. Кроме того, меры не касаются части персонала подразделений и дочерних компаний, которые заняты дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.
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