«Автоваз» перенес корпоративный отпуск на апрель из-за нехватки комплектующих

«"Автоваз" в связи с продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного сокращения заработка сотрудников объявляет о переносе единого корпоративного отпуска, запланированного с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 24 апреля 2022 года», — отмечается в сообщении.

Решение позволит накопить запас компонентов для более стабильной работы предприятий в Тольятти и Ижевске в апреле-мае, пишет RT.

При этом в корпоративный отпуск не уйдут подразделения, отвечающие за нормальное функционирование инфраструктуры предприятий, работающие над новыми проектами подразделения инжиниринга, ряд подразделений логистики. Кроме того, меры не касаются части персонала подразделений и дочерних компаний, которые заняты дистрибуцией запчастей и сервисным обслуживанием клиентов.

