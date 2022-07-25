«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Niva Legend

«Автомобиль оснащен всем, что необходимо как для повседневной езды по населенным пунктам, так и для уверенного преодоления грунтовых, песчаных, заснеженных участков», — отмечается в заявлении производителя.

В базовую комплектацию Lada Niva Legend входят гидроусилитель рулевого управления, стальная конструкция для защиты двигателя, электростеклоподъемники передних дверей, дневные ходовые огни, бортовой компьютер.

Стоимость трехдверного внедорожника — от 796,5 тысячи рублей или от 647,6 тысячи по госпрограмме льготного кредитования.

Ранее «АвтоВАЗ» анонсировал новую линейку Lada: в компании планируют производить авто класса С. Кроме того, производитель создаст кроссовер на базе седана Lada Vesta, отмечает телеканал «360».

