Авторы «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год
Создатели контента в социальной сети «ВКонтакте» в 2023 году заработали 5,5 млрд рублей — на 37% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в соцсети со ссылкой на данные официальных инструментов монетизации.
По данным компании, на 56% выросло число пользователей, которые финансово поддерживают авторов. При этом официальный инструмент соцсети для поддержки VK Donut используют в два раза больше сообществ. За год создатели контента заработали с помощью этого сервиса 780 млн рублей.
Кроме того, в 2023 году на 25% выросли просмотры видеоконтента в ленте соцсети. Пользователи «ВКонтакте» также стали чаще публиковать истории: их число увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом.
Ранее соцсеть проанализировала дружбу между пользователями в уходящем году. Как выяснилось, самым дружелюбным месяцем стал январь 2023-го, а ежедневно находят друга в соцсети 5,5 млн пользователей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru