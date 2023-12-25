Авторы «ВКонтакте» заработали 5,5 млрд рублей за 2023 год

По данным компании, на 56% выросло число пользователей, которые финансово поддерживают авторов. При этом официальный инструмент соцсети для поддержки VK Donut используют в два раза больше сообществ. За год создатели контента заработали с помощью этого сервиса 780 млн рублей.

Кроме того, в 2023 году на 25% выросли просмотры видеоконтента в ленте соцсети. Пользователи «ВКонтакте» также стали чаще публиковать истории: их число увеличилось на 27% по сравнению с 2022 годом.

Ранее соцсеть проанализировала дружбу между пользователями в уходящем году. Как выяснилось, самым дружелюбным месяцем стал январь 2023-го, а ежедневно находят друга в соцсети 5,5 млн пользователей, пишет RT.

