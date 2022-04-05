Автомобили Ford Fiesta перестанут выпускать из-за нехватки запчастей

Компания Ford приостановит выпуск автомобилей модели Fiesta на своем заводе в немецком Кельне. Об этом сообщает Automotive News Europe, ссылаясь на пресс-службу производителя.

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Компания не будет производить новые авто этой модели до 25 апреля из-за нарушения цепочки поставок, пишет Газета.ру.

Ford не уточняет причины приостановки производства Fiesta, однако СМИ предполагают, что это связано с трудностями с поиском компонентов — жгутов, которые ранее выпускали украинские электромонтажные заводы.

В начале марта на фоне российской специальной военной операции на Украине компания Ford приостановила деятельность в РФ, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: www.vedomosti.ru
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобили
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