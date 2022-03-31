Stellantis закроет завод в Калуге из-за нехватки запчастей
Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет, в частности, брендами Citroën, Opel и Peugeot, закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального менеджера корпорации Карлоса Тавареса.
По его словам, корпорация делает все для соблюдения санкций против России.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег.
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