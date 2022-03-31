Stellantis закроет завод в Калуге из-за нехватки запчастей

Транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет, в частности, брендами Citroën, Opel и Peugeot, закроет свой завод в Калуге из-за нехватки запчастей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального менеджера корпорации Карлоса Тавареса.

BFMTV: Франция не рекомендовала бизнесу уходить с российского рынка

По его словам, корпорация делает все для соблюдения санкций против России.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на фоне ухода крупных компаний из России из-за ситуации на Украине западный ретейл смогут заменить азиатские бизнесмены, которые хотят заработать денег.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ЗаводАвтомобилиРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры