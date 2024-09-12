Автоэксперт рассказал, что запчасти для корейских марок в РФ скоро станут дешевле
Автозапчасти для автомобилей Hyundai и Kia могут стать доступнее, так как Минпромторг готовится разрешить ввоз запчастей для этих марок по параллельному импорту, сообщил автоэксперт и автоблогер Евгений Соловьев. Его слова приводит «aif.ru».
По его мнению, решение Минпромторга может серьезно повлиять на цены самих корейских автомобилей марок Hyundai и Kia.
При этом он обратил внимание на возможный рост количества контрафактной продукции, поэтому призвал владельцев этих марок авто не гнаться за низкой ценой на запчасти, а продолжать приобретать у проверенных поставщиков.
Ранее стало известно, что поставки южнокорейских автомобилей в Россию в июле 2024 года выросли на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув 57,6 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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