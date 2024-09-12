Автоэксперт рассказал, что запчасти для корейских марок в РФ скоро станут дешевле

По его мнению, решение Минпромторга может серьезно повлиять на цены самих корейских автомобилей марок Hyundai и Kia.

При этом он обратил внимание на возможный рост количества контрафактной продукции, поэтому призвал владельцев этих марок авто не гнаться за низкой ценой на запчасти, а продолжать приобретать у проверенных поставщиков.

Ранее стало известно, что поставки южнокорейских автомобилей в Россию в июле 2024 года выросли на 25% по сравнению с июнем и на 24,4% в годовом выражении, достигнув 57,6 млн долларов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



