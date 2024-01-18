Автодилеры предложили создать госкорпорацию «Росавто»
В России необходимо создать госкорпорацию «Росавто», которая поможет в развитии отечественного автопрома, заявил глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин на итоговой пресс-конференции организации.
В пример он привел Китай, который занимается развитием собственного автопрома централизованно.
Запасы новых автомобилей на складах крупных автодилеров оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом представители компаний рассказали «Ведомостям». Они ожидают, что это приведет к необходимости продавать машины со скидками.
Автодилеры снизят цены на новые машины на 5% из-за переполненных складов, но скидки не будут распространяться на отечественные автомобили, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru