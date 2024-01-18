Автодилеры предложили создать госкорпорацию «Росавто»

Запасы новых автомобилей на складах крупных автодилеров оказались максимальными с начала 2022 года. Об этом представители компаний рассказали «Ведомостям». Они ожидают, что это приведет к необходимости продавать машины со скидками.

Автодилеры снизят цены на новые машины на 5% из-за переполненных складов, но скидки не будут распространяться на отечественные автомобили, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

