Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом».

Австрийская энергетическая компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с «Газпром экспортом», сообщается в релизе компании.

В заявлении подчеркивается, что это стало ответом на «многочисленные нарушения договорных обязательств» со стороны «Газпрома». Решение вступает в силу немедленно.

Австрийская OMV ожидает приостановку поставок газа от Газпрома с 16 ноября

Ранее OMV продолжила международный арбитраж с «Газпромом», несмотря на запрет арбитражного суда Северо-Западного округа. В результате OMV выиграла решение Стокгольмского арбитража, согласно которому ей было присуждено €230 млн за недопоставки газа «Газпром экспортом».

Однако компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к прекращению поставок 16 ноября из-за невыполнения OMV своих платежных обязательств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
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