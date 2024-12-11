Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом».

Ранее OMV продолжила международный арбитраж с «Газпромом», несмотря на запрет арбитражного суда Северо-Западного округа. В результате OMV выиграла решение Стокгольмского арбитража, согласно которому ей было присуждено €230 млн за недопоставки газа «Газпром экспортом».

Однако компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к прекращению поставок 16 ноября из-за невыполнения OMV своих платежных обязательств, передает «Радиоточка НСН».

