Австрийская OMV расторгла долгосрочный контракт с «Газпром экспортом».
Австрийская энергетическая компания OMV объявила о расторжении долгосрочного контракта на поставку природного газа с «Газпром экспортом», сообщается в релизе компании.
В заявлении подчеркивается, что это стало ответом на «многочисленные нарушения договорных обязательств» со стороны «Газпрома». Решение вступает в силу немедленно.
Ранее OMV продолжила международный арбитраж с «Газпромом», несмотря на запрет арбитражного суда Северо-Западного округа. В результате OMV выиграла решение Стокгольмского арбитража, согласно которому ей было присуждено €230 млн за недопоставки газа «Газпром экспортом».
Однако компания решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок, что привело к прекращению поставок 16 ноября из-за невыполнения OMV своих платежных обязательств, передает «Радиоточка НСН».
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