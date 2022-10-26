Артур Асатрян: Клубный формат – новая опция интеграционных процессов

Клубный формат является новой формой реализации интеграционных процессов в современном мире.

Об этом заявил НСН президент Евразийского делового клуба Артур Асатрян, отмечая важность интенсификации деятельности деловых клубов как платформ сотрудничества и взаимодействия. По его словам, формальные и неформальные клубы давно стали центрами диалога, сотрудничества и даже координации представителей делового сообщества в реализации общих целей и задач.

«На мой взгляд, организация предпринимателей в клубном формате является частью естественного процесса консолидации предпринимателей в XXI веке. В стремительно меняющемся мире выигрывают именно те игроки, которые настроены на создание максимально-эффективной синергии и сотрудничества как друг с другом, так и с другими игроками. Причём в таком формате легче всего вырабатываются максимально взвешенные и рациональные решения, приемлемые для большинства участников», - заявил предприниматель.

Формат деловых клубов имеет серьёзный и пока не до конца реализованный интеграционный потенциал. Ведь именно в деловом клубе могут сесть за один стол предприниматели, разделённые государственными границами, политической конъектурой, а также другими аспектами, которые ограничивают возможность открытого и искреннего диалога. Более того, подобные платформы объединяют наиболее мотивированных представителей не только делового сообщества, но и органов государственной власти, экспертного сообщества и медиа.

«Деловые клубы уникальны тем, что в рамках подобных структур возможны не только выработка, но и реализация эффективных дорожных карт по интенсификации экономической активности, создания новых точек роста и многое другое. Именно то, что авторы и исполнители — это одни и те же лица, является существенным преимуществом, благодаря которому возможно достижение весомых результатов в преодолении серьёзных вызовов современности», - уверен Асатрян.

Эффективность деловых клубов также исходит из того, что на пространстве современной Евразии есть запрос создания качественно новых инструментов консолидации деловых и государственных элит, экспертов, а также других заинтересованных лиц и структур. Как показывает наше время, появилась ощутимая потребность в наличии более динамичных и эффективных институтов выработки решений по сравнению с традиционными институтами международного сотрудничества. Причём это не касается только евразийского пространства - данный запрос ощущается также и в глобальном масштабе.

«Пришло время новых субъектов в международном экономическом сотрудничестве, и деловые клубы могут эффективно функционировать не только на региональном, но и на глобальном уровне», - отметил президент Евразийского делового клуба.

