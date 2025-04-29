«Арнест ЮниРусь» выйдет на международный рынок
29 апреля 202521:21
Компания «Арнест ЮниРусь» (выпускает продукцию в категориях косметической продукции, бытовой химии, мороженого и продуктов питания) планирует выйти на рынок Узбекистана.
«Рынок Узбекистана представляет особый интерес для любого бизнеса, который желает укрепить позиции в дружественных странах с растущим потребительским спросом. Регион не только обладает стратегическим расположением между Европой и Азией, но и демонстрирует высокий потенциал: население превышает 38 млн человек», - рассказала генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.
По ее словам, выход на рынок Узбекистана позволит компании выстроить долгосрочное партнерство и удовлетворить запросы новой аудитории.
Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова рассказала в пресс-центре НСН, что сегодня больше всего не хватает сотрудников в медицине, ритейле, логистике и строительстве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»
- Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским
- Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке
- В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии
- Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной
- Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах
- Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция
- Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей
- Экс-глава думы Нижнего Новгорода Лавричев предстанет перед судом
- Суд арестовал троих по делу о насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru