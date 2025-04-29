«Арнест ЮниРусь» выйдет на международный рынок

«Рынок Узбекистана представляет особый интерес для любого бизнеса, который желает укрепить позиции в дружественных странах с растущим потребительским спросом. Регион не только обладает стратегическим расположением между Европой и Азией, но и демонстрирует высокий потенциал: население превышает 38 млн человек», - рассказала генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.



По ее словам, выход на рынок Узбекистана позволит компании выстроить долгосрочное партнерство и удовлетворить запросы новой аудитории.

Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова рассказала в пресс-центре НСН, что сегодня больше всего не хватает сотрудников в медицине, ритейле, логистике и строительстве.

