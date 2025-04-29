«Арнест ЮниРусь» выйдет на международный рынок

Компания «Арнест ЮниРусь» (выпускает продукцию в категориях косметической продукции, бытовой химии, мороженого и продуктов питания) планирует выйти на рынок Узбекистана.

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«Рынок Узбекистана представляет особый интерес для любого бизнеса, который желает укрепить позиции в дружественных странах с растущим потребительским спросом. Регион не только обладает стратегическим расположением между Европой и Азией, но и демонстрирует высокий потенциал: население превышает 38 млн человек», - рассказала генеральный директор «Арнест ЮниРусь» Елена Тябутова.

По ее словам, выход на рынок Узбекистана позволит компании выстроить долгосрочное партнерство и удовлетворить запросы новой аудитории.

Ранее HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова рассказала в пресс-центре НСН, что сегодня больше всего не хватает сотрудников в медицине, ритейле, логистике и строительстве.

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ФОТО: ТАСС
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