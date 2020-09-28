В АРБ предрекли сокращение выдачи кредиток в России
Президент Ассоциации российских банков заявил НСН, что конкуренция на банковском рынке поможет клиентам выбрать тот банк, который предлагает выгодные для него условия.
Ассоциация банков России (АРБ) направила главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо с предупреждением о том, что из-за ужесточения наказаний за навязывание платных банковских услуг в стране может резко сократиться объем выдачи кредитных карт. Законопроект с новыми правилами был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2020 года.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН заявил, что права банков также нельзя ограничивать, как и права клиентов.
«Защищая потребителей, нельзя впадать в крайности. Нельзя переходить ту грань, за которой начинаются права кредиторов. Я не сторонник того, чтобы кредитор отражал в договоре все детали, которые заемщику ни к чему. Но и нельзя кредитору не предлагать услуги, которые идут на выбор клиенту. Идеальный вариант – обеспечивать конкуренцию на рынке, чтобы выбрать более удобный ему банк. Что называется, человек в этом случае может проголосовать ногами. И к тому же у нас не так много банков-монополистов, которые навязывают услуги. В основном, речь идет о ряде сопутствующих услуг и не более того», - отметил эксперт отрасли.
«Под навязанными услугами подразумевается инвестиционные продукты и страхование жизни, многие виды других страховок, переход на обслуживание именно в этот банк, услуги по обслуживанию кредитов».
Навязывание дополнительных платных услуг в качестве условия выдачи кредита предлагается наказывать штрафом, сумма которого вдвое больше стоимости навязанной услуги.
В АРБ предупредили, что принятие документа может грозить тем, что сами кредитные организации могут резко сократить или даже вовсе прекратить выдачу кредитных карт и карт с овердрафтом, перейдя исключительно на кредиты наличными.
«От того, что будет сокращаться объём выдаваемых карт, нет трагедии, есть много альтернатив. При современном развитии интернет-банкинга достаточно одной-двух карт, чтобы осуществлять свои платежи. Если же банки не будут услышаны, то будет дестимулировано кредитование. Банки будут либо повышать проценты или меньше кредитовать», - отметил глава АРБ.
В июле россияне поставили рекорд по доле кредитных карт, которые были использованы сразу же после получения (уровень утилизации). Показатель вырос сразу на 14 процентных пунктов, до 68 процентов. Причем клиентам срочно понадобились кредитки с любыми лимитами — от 10 тысяч рублей до 100 тысяч и более. Рост утилизации наблюдался по всему диапазону.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков завил в эфире Дума ТВ, что поправки в закон о потребительских кредитах, касающиеся штрафов за навязанные услуги при оформлении займов, будут приняты только после того, как их выверят по всем позициям.
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