В АРБ предрекли сокращение выдачи кредиток в России

Ассоциация банков России (АРБ) направила главе думского комитета по финансовому рынку Анатолию Аксакову письмо с предупреждением о том, что из-за ужесточения наказаний за навязывание платных банковских услуг в стране может резко сократиться объем выдачи кредитных карт. Законопроект с новыми правилами был внесен на рассмотрение в Госдуму в апреле 2020 года.

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН заявил, что права банков также нельзя ограничивать, как и права клиентов.

«Защищая потребителей, нельзя впадать в крайности. Нельзя переходить ту грань, за которой начинаются права кредиторов. Я не сторонник того, чтобы кредитор отражал в договоре все детали, которые заемщику ни к чему. Но и нельзя кредитору не предлагать услуги, которые идут на выбор клиенту. Идеальный вариант – обеспечивать конкуренцию на рынке, чтобы выбрать более удобный ему банк. Что называется, человек в этом случае может проголосовать ногами. И к тому же у нас не так много банков-монополистов, которые навязывают услуги. В основном, речь идет о ряде сопутствующих услуг и не более того», - отметил эксперт отрасли.