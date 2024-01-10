Компания Apple начала выплачивать компенсацию владельцам iPhone из-за батарей

Ранее сообщалось, что половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом. Отмечается, что крупные розничные сети — «М.Видео – Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны приходят в Россию.



Если приобрести уже активированный iPhone в магазине, то срок его гарантии может значительно сократиться для покупателя, рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов) «Радиоточке НСН».Он объяснил, что срок гарантии на iPhone начинает исчисляться с момента активации устройства.

