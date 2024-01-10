Компания Apple начала выплачивать компенсацию владельцам iPhone из-за батарей
Корпорация Apple начала выплачивать деньги пользователям iPhone, пострадавших от проблемы с батареями, пишет ArsTechnica.
Отмечается, что компания должна потратить на выплату компенсаций минимум 310 миллионов долларов. О проблеме пользователи сообщили еще в марте 2020 года. Они обвинили корпорацию в том, что та замедляет работу смартфонов с изношенными аккумуляторами. Каждому обратившемуся пользователи на данный момент выплачивают по 90 долларов.
Ранее сообщалось, что половина всех продающихся в России iPhone уже активированы за рубежом. Отмечается, что крупные розничные сети — «М.Видео – Эльдорадо» и МТС — начали предупреждать клиентов об этом. Ситуация касается и некоторых партий Samsung. Цель — скрыть от вендоров логистическую цепочку, по которым смартфоны приходят в Россию.
Если приобрести уже активированный iPhone в магазине, то срок его гарантии может значительно сократиться для покупателя, рассказал блогер Wylsacom (Валентин Петухов) «Радиоточке НСН».Он объяснил, что срок гарантии на iPhone начинает исчисляться с момента активации устройства.
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