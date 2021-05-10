Apple подала в суд на ФАС после многомиллионного штрафа

По данным агентства, столичный Арбитражный суд принял иск об оспаривании постановления ФАС от 27 апреля. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 21 июня.

Ранее ФАС наложила на Apple штраф в размере 906 299 392,16 рублей из-за действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ продуктам корпорации. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили после заявления АО «Лаборатория Касперского»: в компании считают, что Apple необоснованно отклонила обновление приложения Kaspersky Safe Kids, при этом запустив в App Store подобное приложение Screen Time.

ФАС выдала американской корпорации предписание устранить нарушения по распространению приложений в магазине без потери функционала, напоминает телеканал «360».

