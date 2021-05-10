Apple подала в суд на ФАС после многомиллионного штрафа

Компания Apple подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, чтобы оспорить штраф в размере более 12 млн долларов за злоупотребление доминирующим положением на рынке приложений. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы картотеки арбитражных дел.

ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей

По данным агентства, столичный Арбитражный суд принял иск об оспаривании постановления ФАС от 27 апреля. Собеседование со сторонами и предварительное судебное заседание назначены на 21 июня.

Ранее ФАС наложила на Apple штраф в размере 906 299 392,16 рублей из-за действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ продуктам корпорации. Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбудили после заявления АО «Лаборатория Касперского»: в компании считают, что Apple необоснованно отклонила обновление приложения Kaspersky Safe Kids, при этом запустив в App Store подобное приложение Screen Time.

ФАС выдала американской корпорации предписание устранить нарушения по распространению приложений в магазине без потери функционала, напоминает телеканал «360».

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