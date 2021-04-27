ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) наложила на компанию Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (по текущему курсу более 12 миллионов долларов США) за злоупотребление доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено после заявления АО «Лаборатория Касперского».
В частности, ФАС установила, что действия Apple привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам.
Регулятор потребовал от американской компании удалить из своей документации положения, позволяющие ей по любой причине отклонять и не допускать в App Store даже те приложения сторонних разработчиков, которые соответствуют всем требованиям.
Также Apple обязали не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки и обеспечить для сторонних приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без ограничения важного функционала.
Жалобу в ФАС АО «Лаборатория Касперского» направило в 2019 году, сообщает Ura.ru. В частности, российская компания заявила, что Apple о необоснованном отклонении обновления приложения Kaspersky Safe Kids, параллельно запустив в App Store точно такое же своё приложение Screen Time.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- Эксперт назвал условие остановки «Северного потока — 2»
- СМИ: Прокурор попросил от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова
- Зеленский допустил создание нового формата переговоров по Донбассу
- В Госдуме предложили ввести страхование от безработицы
- ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей
- Туроператоры просят освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи двух тестов на COVID-19
- Мосгорсуд наложил ограничения на работу ФБК
- Минпросвещения заменит возмутивший Путина учебник истории
- Власти рассмотрят возможность возобновления рейсов в десять европейских стран
- Школам разрешили продлить каникулы с 1 по 10 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru