ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард рублей

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) наложила на компанию Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рублей (по текущему курсу более 12 миллионов долларов США) за злоупотребление доминирующим положением, сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено после заявления АО «Лаборатория Касперского».

В частности, ФАС установила, что действия Apple привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам.

Регулятор потребовал от американской компании удалить из своей документации положения, позволяющие ей по любой причине отклонять и не допускать в App Store даже те приложения сторонних разработчиков, которые соответствуют всем требованиям.

Также Apple обязали не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки и обеспечить для сторонних приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без ограничения важного функционала.

Жалобу в ФАС АО «Лаборатория Касперского» направило в 2019 году, сообщает Ura.ru. В частности, российская компания заявила, что Apple о необоснованном отклонении обновления приложения Kaspersky Safe Kids, параллельно запустив в App Store точно такое же своё приложение Screen Time.

