Apple перестала сотрудничать с крупнейшим сборщиком iPhone

Apple приостановила сотрудничество со вторым по величине сборщиком iPhone – компанией Pegatron. Такое решение в Apple приняли после сообщений о ненормированном рабочем графике студентов, которые трудятся над сборкой смартфонов. Об этом пишет Business Insider.

Компания Pegatron не имеет права требовать от молодых людей переработок или предлагать им брать ночные смены. Кроме того, компания не может нанимать сотрудников, работающий не по специальности. Однако Apple получила информацию, что на заводах в Шанхае и Куньшане на Востоке Китая студенты самостоятельно могли выбирать условия работы.