Ангола допустила присоединение к платежной системе «Мир»

Ангола может начать использование карт российской платежной системы «Мир». Об этом заявил посол Анголы в РФ Аугушту да Силва Кунья.

Россия ведет переговоры о расширении географии применения карты «Мир»

По словам дипломата, технически использование таких карт возможно.

«Я считаю, что Ангола может присоединиться к этой системе, но при условии целесообразности. Это будет сильно зависеть от уровня наших финансово-экономических отношений и уровня инвестиций в страну… Ангольское правительство открыто полностью для российских инвесторов, и если их доля будет значительной, то, естественно, будет целесообразно и логично присоединиться к этой системе и принять ее», — рассказал посол в интервью РИА Новости .

Кроме того, Ангола допускает использование национальных валют при взаимных расчетах с РФ. Вместе с тем да Силва Кунья отметил, что РФ будет «затруднительно» принять к оплате ангольскую кванзу, так как доля российского импорта в Анголе составляет лишь 1,2%.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфрикаКарта МирПлатежные СистемыРоссия
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