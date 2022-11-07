«Серый импорт поможет»: Программист объяснил снижение продаж ноутбуков
На падение продаж ноутбуков оказали влияние санкции, а также настроения самих россиян, растерявшихся в сложившейся ситуации, сказал НСН Артем Геллер.
Налаженный "серый импорт" портативных компьютеров поможет решить проблему снижения продаж ноутбуков, возникшую из-за введенных антироссийских санкций и отказа россиян от лишних трат в создавшейся ситуации. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.
{{related_post_dP@@2qhh4}}
Ранее стало известно о снижении продаж ноутбуков на 55% в России в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, всего за девять месяцев было продано 2,1 млн ноутбуков, а за третий квартал — лишь 544 тысячи устройств. Об этом сообщил «Коммерсантъ», сославшись на компанию «Марвел-Дистрибуция». Геллер объяснил падение продаж портативных компьютеров рядом факторов.
«Конечно, здесь оказали влияние санкции. Легально завезенные ноутбуки подорожали, а серый импорт подключился запоздало. К тому же, люди сейчас не спешат тратить деньги, так как находятся в тревожном положении, не понимая дальнейшего развития ситуации. Полагаю, что налаженный «серый импорт» поможет решить эту проблему», — сказал Геллер.
Также собеседник НСН рассказал о нынешних проблемах закупщиков ноутбуков.
«Все сейчас вынуждены перестраивать свою логистику, многие с этой задачей успешно справились. Есть проблемы и с падением продаж, и с новыми условиями, но все это решаемо. Однако не стоит забывать, что существует не только массовый рынок, но и рынок профессионального оборудования. И здесь уже не так много производителей узкоспециализированных товаров из IT-сферы. Порой их товар заменить сложно, а подчас и вовсе невозможно», — отметил программист.
Ранее стало известно, что продажи персональных компьютеров в России в первой половине 2022 года снизились на 20,3% в годовом выражении.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 421 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 944 / сут.
- В Минобороны опровергли большие потери среди морских пехотинцев
- СМИ: арестован третий подозреваемый по делу о вымогательстве у главы «Ростеха»
- В Госдуме исключили дополнительный набор граждан в рамках частичной мобилизации
- Бизнесмен Пригожин высмеял утверждения о «попытках интервенции» в выборы в США
- Песков: Путин не планирует поездку на Восточноазиатский саммит
- Стремоусов заявил о стабильном состоянии обстрелянной ВСУ плотины Каховской ГЭС
- В Запорожской области откажутся от гривны с 2023 года
- Ниинисте: Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории
- СМИ сообщили о возвращении Собчак в Россию
- СМИ: Meta* сократит тысячи сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru