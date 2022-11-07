«Серый импорт поможет»: Программист объяснил снижение продаж ноутбуков

Налаженный "серый импорт" портативных компьютеров поможет решить проблему снижения продаж ноутбуков, возникшую из-за введенных антироссийских санкций и отказа россиян от лишних трат в создавшейся ситуации. Об этом НСН рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер.

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Ранее стало известно о снижении продаж ноутбуков на 55% в России в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Так, всего за девять месяцев было продано 2,1 млн ноутбуков, а за третий квартал — лишь 544 тысячи устройств. Об этом сообщил «Коммерсантъ», сославшись на компанию «Марвел-Дистрибуция». Геллер объяснил падение продаж портативных компьютеров рядом факторов.

«Конечно, здесь оказали влияние санкции. Легально завезенные ноутбуки подорожали, а серый импорт подключился запоздало. К тому же, люди сейчас не спешат тратить деньги, так как находятся в тревожном положении, не понимая дальнейшего развития ситуации. Полагаю, что налаженный «серый импорт» поможет решить эту проблему», — сказал Геллер.

Также собеседник НСН рассказал о нынешних проблемах закупщиков ноутбуков.

«Все сейчас вынуждены перестраивать свою логистику, многие с этой задачей успешно справились. Есть проблемы и с падением продаж, и с новыми условиями, но все это решаемо. Однако не стоит забывать, что существует не только массовый рынок, но и рынок профессионального оборудования. И здесь уже не так много производителей узкоспециализированных товаров из IT-сферы. Порой их товар заменить сложно, а подчас и вовсе невозможно», — отметил программист.

Ранее стало известно, что продажи персональных компьютеров в России в первой половине 2022 года снизились на 20,3% в годовом выражении.

