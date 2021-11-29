Аналитики рассказали о росте реальных доходов россиян в 2021 году
Восстановление реальных располагаемых денежных доходов населения в 2021 году продолжается, по итогам третьего квартала года они выросли на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на исследование НИУ «Высшая школа экономики» и Института социальной политики (НИУ ВШЭ).
Специалисты провели мониторинг на основе данных Росстата, исследовательских агентств, собранной в ходе специальных обследований информации, отмечает РЕН ТВ.
Рост денежных доходов граждан в третьем квартале нынешнего года в первую очередь был связан с единовременными выплатами россиянам с детьми и пенсионерам.
В то же время аналитики отмечают, что после второго квартала 2021 года доходы в некорпоративном секторе — среди индивидуальных предпринимателей, самозанятых, занятых неформально и у частных лиц — снизились на 18% ниже по сравнению со вторым кварталом допандемийного 2019 года. Этот фактор тянет вниз доходы граждан, которые в целом начали расти на фоне увеличения зарплат в бюджетной сфере и социальных выплат, пишет Газета.ру.
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